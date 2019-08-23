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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1463146414651466 Додано: Суб 24 сер, 2019 02:40 yuluk написав: Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт. Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.

Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела. Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела. safonovstanislav Повідомлень: 2222 З нами з: 10.05.14 Подякував: 139 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1463146414651466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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