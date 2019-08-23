yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.
Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела.
yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.
Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела.
Если платить Ощадом, у которого нет овера и лимиты стоят, то можно нашару покушать? И тёлочек ещё пожарить на шару ?
+ Там могут отеля сотрудники заниматься воровством , доказать там поможет только :
rosstikf написав:Зранку десь в 10 годині відправив сеп в глобус банк, до сих пір гроші не дійшли. Замовив квитанцію від моно там пише ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ 2019-08-23. Цікаво хто виний моно чи глобус, раніше приходило після 15 години. І вже чекати гроші до вівторка жесть.
насколько я понимаю дата валютирования ниочем не говорит. это с вашего счета деньги списали 23-08-2019. на транзитный счет банка. а далее у банка есть три законных дня на помечтать что бы отправить деньги в банк получатель.
и если банк этим правом пользуется, то он навечно приобретает название говно-банк.
Может кто-то забрал депо и получился технический фин. разрыв. Я могу открыть депо чтобы прошли эти сэпы, если скинетесь мне на пиво .