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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 12:15
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные
Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.
Что сейчас им мешает не терять репутацию?
Если граничные регламенты останутся те же - то ничего не изменится.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 12:20
Stringer написав:
пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно
Ни у кого скрина не осталось?
Че-то я не успеваю читать, как все удаляется... а обычно это весело.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 12:47
mephala написав: Олег1964 написав:
Кому вчера СЭПы не дошли? У меня два на аллу. Раньше такого не было. Моноподдержка бьет себя в грудь и говорит, что деньги ушли.
только от неизвестно как получить этому подтверждение.
то что деньги списали с счета клиента еще не значит что деньги ушди в банк получатель
у аллы прямые реквизиты - они при получении денег обязаны зачислить день в день.
Значит, моно врет.
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