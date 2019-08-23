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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 12:15
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные
Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.
Что сейчас им мешает не терять репутацию?
Если граничные регламенты останутся те же - то ничего не изменится.
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curiousobro
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Додано: Суб 24 сер, 2019 12:20
Stringer написав:
пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно
Ни у кого скрина не осталось?
Че-то я не успеваю читать, как все удаляется... а обычно это весело.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 12:47
mephala написав: Олег1964 написав:
Кому вчера СЭПы не дошли? У меня два на аллу. Раньше такого не было. Моноподдержка бьет себя в грудь и говорит, что деньги ушли.
только от неизвестно как получить этому подтверждение.
то что деньги списали с счета клиента еще не значит что деньги ушди в банк получатель
у аллы прямые реквизиты - они при получении денег обязаны зачислить день в день.
Значит, моно врет.
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Олег1964
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:00
Skiw написав: Stringer написав: kucher_oleg_ua написав:
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней
Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.
Значит еще не развернули аналитику.
Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.
И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.
До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут
)
Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?
На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:27
safonovstanislav написав: curiousobro написав:
Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные
Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.
Станислав я Вам совершенно авторитетно заявляю, что сам платеж по СЭП в момент когда СЭП только запустили в начале 90х годов прошлого века шел по Украине не более 9 минут (с момента как банк А его выпустил, а банк Б его принял). С тех пор в самом СЭП не мало чего поменялось, но то что платежи где-то тормозятся никак не вина СЭПа. НБУ их совсем не держит у себя. Все задержки на совести банков (или А поздно выпустил, или Б поздно разнес полученное, или и то и другое вместе взятое
)
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Flamingo
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:29
Stringer написав: Skiw написав: Stringer написав:
[quote="4732242:kucher_oleg_ua"]
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.
та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней
Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.
Значит еще не развернули аналитику.
Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.
И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.
До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут
)
Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?
На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом
[/quote]Так ИБАН это на прямой или котловой?
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Олег1964
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