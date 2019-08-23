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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1464146514661467 Додано: Суб 24 сер, 2019 12:15 safonovstanislav написав: curiousobro написав: Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные

Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где. Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.

Что сейчас им мешает не терять репутацию?

Если граничные регламенты останутся те же - то ничего не изменится. Что сейчас им мешает не терять репутацию?Если граничные регламенты останутся те же - то ничего не изменится. curiousobro Повідомлень: 2272 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 322 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 12:20 Re: Monobank Stringer написав: пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно



Ни у кого скрина не осталось?

Че-то я не успеваю читать, как все удаляется... а обычно это весело. Ни у кого скрина не осталось?Че-то я не успеваю читать, как все удаляется... а обычно это весело. Alpha1251 Повідомлень: 192 З нами з: 02.04.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 12:47 mephala написав: Олег1964 написав: Кому вчера СЭПы не дошли? У меня два на аллу. Раньше такого не было. Моноподдержка бьет себя в грудь и говорит, что деньги ушли. Кому вчера СЭПы не дошли? У меня два на аллу. Раньше такого не было. Моноподдержка бьет себя в грудь и говорит, что деньги ушли.

только от неизвестно как получить этому подтверждение.

то что деньги списали с счета клиента еще не значит что деньги ушди в банк получатель

у аллы прямые реквизиты - они при получении денег обязаны зачислить день в день. только от неизвестно как получить этому подтверждение.то что деньги списали с счета клиента еще не значит что деньги ушди в банк получательу аллы прямые реквизиты - они при получении денег обязаны зачислить день в день.

Значит, моно врет. Значит, моно врет. Олег1964 Повідомлень: 259 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:00 Skiw написав: Stringer написав: kucher_oleg_ua написав:

Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает. Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.

та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.

Значит еще не развернули аналитику.

Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.

И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.

До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут ) Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.Значит еще не развернули аналитику.Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?

На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9754 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:27 safonovstanislav написав: curiousobro написав: Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные

Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где. Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.

Станислав я Вам совершенно авторитетно заявляю, что сам платеж по СЭП в момент когда СЭП только запустили в начале 90х годов прошлого века шел по Украине не более 9 минут (с момента как банк А его выпустил, а банк Б его принял). С тех пор в самом СЭП не мало чего поменялось, но то что платежи где-то тормозятся никак не вина СЭПа. НБУ их совсем не держит у себя. Все задержки на совести банков (или А поздно выпустил, или Б поздно разнес полученное, или и то и другое вместе взятое ) Станислав я Вам совершенно авторитетно заявляю, что сам платеж по СЭП в момент когда СЭП только запустили в начале 90х годов прошлого века шел по Украине не более 9 минут (с момента как банк А его выпустил, а банк Б его принял). С тех пор в самом СЭП не мало чего поменялось, но то что платежи где-то тормозятся никак не вина СЭПа. НБУ их совсем не держит у себя. Все задержки на совести банков (или А поздно выпустил, или Б поздно разнес полученное, или и то и другое вместе взятое Flamingo

Повідомлень: 2756 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:29 Re: Monobank Stringer написав: Skiw написав: Stringer написав: [quote="4732242:kucher_oleg_ua"]



Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает. [quote="4732242:kucher_oleg_ua"]Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.

та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.

Значит еще не развернули аналитику.

Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.

И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.

До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут ) Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.Значит еще не развернули аналитику.Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?

На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом [/quote]Так ИБАН это на прямой или котловой? Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом[/quote]Так ИБАН это на прямой или котловой? Олег1964 Повідомлень: 259 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:40 Re: Monobank Олег1964 написав: Так ИБАН это на прямой или котловой?

Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят ....... Boundless Повідомлень: 1687 З нами з: 12.02.08 Подякував: 86 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1464146514661467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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