RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1465146614671468>
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:15

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные

Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.

Что сейчас им мешает не терять репутацию?
Если граничные регламенты останутся те же - то ничего не изменится.
curiousobro
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:20

Re: Monobank

Stringer написав:пишите в фб, там сегодня как раз моно кошмарят по любимой гороху железной карте, он уже там шашкой порубал, есть большая вероятность, что ваш вопрос решит положительно ;-)


Ни у кого скрина не осталось?
Че-то я не успеваю читать, как все удаляется... а обычно это весело.
Alpha1251
 
Повідомлень: 192
З нами з: 02.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:47

  mephala написав:
  Олег1964 написав:Кому вчера СЭПы не дошли? У меня два на аллу. Раньше такого не было. Моноподдержка бьет себя в грудь и говорит, что деньги ушли. :|

только от неизвестно как получить этому подтверждение.
то что деньги списали с счета клиента еще не значит что деньги ушди в банк получатель
у аллы прямые реквизиты - они при получении денег обязаны зачислить день в день.

Значит, моно врет.
Олег1964
 
Повідомлень: 261
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:00

  Skiw написав:
  Stringer написав:
  kucher_oleg_ua написав:
Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.

та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней :mrgreen:

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.
Значит еще не развернули аналитику.
Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.
И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.
До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут :) )

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?
На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9754
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:27

  safonovstanislav написав:
  curiousobro написав:Другой вопрос, что почти всегда тормоз - это не НБУ, а отправляющий или принимающий банк. Казначей может решить придержать бабло на длинные выходные

Если все платежи в норме будут проходить мгновенно, то банки не рискнут терять репутацию их задерживая. При переводе с карты на карту, если через минуту на карте получателя денег нет, то начинается паника у отправителя и получателя, типа, как так, уже целую минуту деньги неизвестно где.

Станислав я Вам совершенно авторитетно заявляю, что сам платеж по СЭП в момент когда СЭП только запустили в начале 90х годов прошлого века шел по Украине не более 9 минут (с момента как банк А его выпустил, а банк Б его принял). С тех пор в самом СЭП не мало чего поменялось, но то что платежи где-то тормозятся никак не вина СЭПа. НБУ их совсем не держит у себя. Все задержки на совести банков (или А поздно выпустил, или Б поздно разнес полученное, или и то и другое вместе взятое :()
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:29

Re: Monobank

Stringer написав:
  Skiw написав:
  Stringer написав:[quote="4732242:kucher_oleg_ua"]

Поддержка монобанка отмазалась сроком перевода по реквизитам: 1-3 дня. Тушите свет. Зачем им IBAN, все на дровах работает.

та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней :mrgreen:

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.
Значит еще не развернули аналитику.
Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.
И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.
До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут :) )

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?
На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом ;-)[/quote]Так ИБАН это на прямой или котловой?
Олег1964
 
Повідомлень: 261
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:40

Re: Monobank

Олег1964 написав:Так ИБАН это на прямой или котловой?

Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:39

  Boundless написав:Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят

То, что нас всех ибанят, это понятно.
Отправка на счет ибан клиента все равно идет через котловой, а не на прямую на счет?
Вот вопрос.
Олег1964
 
Повідомлень: 261
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:20

  Олег1964 написав:
  Boundless написав:Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят

То, что нас всех ибанят, это понятно.
Отправка на счет ибан клиента все равно идет через котловой, а не на прямую на счет?
Вот вопрос.

Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.
Bosstone
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 21.04.10
Подякував: 592 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:24

  Bosstone написав:
  Олег1964 написав:
  Boundless написав:Котловой счет также будет иметь ибан, грубо говоря все счета заибанят

То, что нас всех ибанят, это понятно.
Отправка на счет ибан клиента все равно идет через котловой, а не на прямую на счет?
Вот вопрос.

Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.

С введением ИБАН как пополнять напрямую?
Олег1964
 
Повідомлень: 261
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1465146614671468>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, octopus, solomia і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14671)
24.08.2019 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.