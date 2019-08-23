Я та отправлял два платежа - оба дошли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4730462#p4730462
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:31
Я та отправлял два платежа - оба дошли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4730462#p4730462
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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