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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:31
Олег1964 написав:
С введением ИБАН как пополнять напрямую?
Я та отправлял два платежа - оба дошли:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4730462#p4730462
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:02
Олег1964 написав: Bosstone написав:
Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.
С введением ИБАН как пополнять напрямую?
Отримувач: ФИО
МФО банку: 0
Код отримувача: ИНН
IBAN: UAхх322001000002620хххххххххх
Рахунок одержувача: 0
Призначення платежу: Можно не заполнять.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Суб 24 сер, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:06
guntherhouse777 написав: demichh написав:
Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?
Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08
demichh написав: guntherhouse777 написав: demichh написав:
Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?
Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?
Со всекарты же нашару сэпы!
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Додано: Суб 24 сер, 2019 18:19
demichh написав: guntherhouse777 написав: demichh написав:
Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?
Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?
Со всекарты же нашару сэпы!
Пункт 2.6.2 тарифов: 0,5%, мин. 3 грн., макс. 500 грн.
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