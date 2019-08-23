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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1465146614671468
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:31

  Олег1964 написав:С введением ИБАН как пополнять напрямую?

Я та отправлял два платежа - оба дошли:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4730462#p4730462
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:02

  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.

С введением ИБАН как пополнять напрямую?

Отримувач: ФИО
МФО банку: 0
Код отримувача: ИНН
IBAN: UAхх322001000002620хххххххххх
Рахунок одержувача: 0
Призначення платежу: Можно не заполнять.
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 24 сер, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:06

  guntherhouse777 написав:
  demichh написав:Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?

Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?

Со всекарты же нашару сэпы!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:08

  demichh написав:
  guntherhouse777 написав:
  demichh написав:Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?

Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?

Со всекарты же нашару сэпы!

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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:19

  demichh написав:
  guntherhouse777 написав:
  demichh написав:Алла, Скунс, Пумб, ощАД, конкорд?

Может, Пумба лишний в этом перечне бесплатных СЭПов?

Со всекарты же нашару сэпы!

Пункт 2.6.2 тарифов: 0,5%, мин. 3 грн., макс. 500 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:57

  Stringer написав:
  Skiw написав:
  Stringer написав:та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней :mrgreen:

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.
Значит еще не развернули аналитику.
Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.
И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.
До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут :) )

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?
На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом ;-)


В Европе есть некоторые плюшки, которые , позволяет переводить на счёт другого клиента. Credit Fund Transfer.


Что такое CFT ( credit fund transfer )?

CFT - это тип транзакции, когда карточный счет кредитуется за счет карточного счета другой карты, также CFT называют Cardholder fund transfer – то есть перевод денег с карты на карту.


Ещё
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Credit_ ... e_transfer
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