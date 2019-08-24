Stringer написав:

Skiw написав: Stringer написав: та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней

Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.

Значит еще не развернули аналитику.

Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.

И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.

До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут ) Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах.Значит еще не развернули аналитику.Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней.И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более.До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут

Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете?На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом