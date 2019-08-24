Stringer написав:та не, дрова тут непричем... кто то в какой то теме уже задавал риторический вопрос - зачем банки проводят операции пополнения и отправки клиентских денег через котловой счет банка?! ответ - вот за этим! чтобы были основания придержать денежки клиента на 3-5 дней
Через котлы идет потому, что клиентские счета на котлах. Значит еще не развернули аналитику. Если банк захочет поддержать средства, то без разницы, через какие счета оно идет - коррсчет на замок и привет - до 3 дней. И ИБАН тут тоже не к чему - в текущих условиях он просто доп.реквизит к "старому" счету, не более. До конца 2019 банки должны развернуть котлы - вот тогда будет счастье (или горе, если криво развернут )
Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете? На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом
В Европе есть некоторые плюшки, которые , позволяет переводить на счёт другого клиента. Credit Fund Transfer.
Что такое CFT ( credit fund transfer )?
CFT - это тип транзакции, когда карточный счет кредитуется за счет карточного счета другой карты, также CFT называют Cardholder fund transfer – то есть перевод денег с карты на карту.
Bosstone написав:Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.
С введением ИБАН как пополнять напрямую?
Отримувач: ФИО МФО банку: 0 Код отримувача: ИНН IBAN: UAхх322001000002620хххххххххх Рахунок одержувача: 0 Призначення платежу: Можно не заполнять.
Именно так вчера отправлял в 12.00 из моно в аллу два платежа и оба не дошли. Раньше доходили в течении часа. Моно утверждает, что платежи ушли. Алла говорит не приходило ничего. В котле какого банка варятся сейчас деньги?
Bosstone написав:Вы же можете пополнять карточный счёт как напрямую, так и через транзитный счёт. От того, какой вы будете использовать формат отображения номера счета, это никак не зависит.
Олег1964 написав:С введением ИБАН как пополнять напрямую?
Отримувач: ФИО МФО банку: 0 Код отримувача: ИНН IBAN: UAхх322001000002620хххххххххх Рахунок одержувача: 0 Призначення платежу: Можно не заполнять.
Именно так вчера отправлял в 12.00 из моно в аллу два платежа и оба не дошли. Раньше доходили в течении часа. Моно утверждает, что платежи ушли. Алла говорит не приходило ничего. В котле какого банка варятся сейчас деньги?
Я на Альфу в этом месяце раз 20 так отправлял (последний раз в четверг) все доходило за 1-2 часа (не из Моно). А вот назначение я заполнял почти по старому. Правда фактически дублировал ФИО, Ибан и ИНН. Но вот вчера из пионера не зашло как бывало раньше в тот же день, может чего где глюкнуло .
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Stringer написав:Какие котлы, какие замки на корсчетах, что вы несете? На пальцах объясняю - с личного счета списали на котловой, отправили через три дня, за эти три дня не надо платить % по остатку на счете в 10% годовых , это раз, второе - приходят деньги в банк, он их должен зачислить на ваш счёт в тот же день, а если приходят на котловой, то он ещё два дня может их распределять по клиентским счётам... вот такой вам ибан с разворотом
Замок - фигурально- в любом банке коррсчет ручной, с некоторыми оговорками и если нужно - поставить стоп на все платежи, кроме нужных - на раз-два. Остальное комментировать не буду - недостаточно данных.