|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:19
С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 811
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:08
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7153
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему