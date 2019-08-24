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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:19
С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
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mihasik
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Додано: Нед 25 сер, 2019 00:08
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
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Vorlon
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:47
mihasik написав:
С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
Всегда до часа времени с моно сэпы шли.
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49
Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:05
Олег1964 написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
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Vorlon
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:17
Vorlon написав: Олег1964 написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
Ух ты! И деньги сразу на счету?
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Олег1964
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