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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1466146714681469
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:19

Re: Monobank

С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:08

Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:47

  mihasik написав:С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...

Всегда до часа времени с моно сэпы шли.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49

  Vorlon написав:Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?

Как?
Олег1964
 
Повідомлень: 266
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:05

  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?

Как?

Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:17

  Vorlon написав:
  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?

Как?

Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.

Ух ты! И деньги сразу на счету?
Олег1964
 
Повідомлень: 266
З нами з: 03.10.16
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:40

  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:
  Vorlon написав:Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
  Олег1964 написав:Как?

Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.

Ух ты! И деньги сразу на счету?

Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:56

  ol_zy написав:
  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:Как?
Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы

Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день.
Олег1964
 
Повідомлень: 266
З нами з: 03.10.16
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:21

  Олег1964 написав:
  ol_zy написав:Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы

Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день.

Если моно, то р2р подходит (правда есть риск лока карты Альфы).
Если альфы, то р2р на пакетную, а оттуда онлайн-ом (через веб онли) на кредитную, что тоже довольно быстро происходит 10-20 мин в рабочие дни и рабочее время (все таки до 18:00 - 19:00 я бы не затягивал), главное не перепутать и вместо онлайн в вебе не выбрать что-то другое ну или не попасть на какой-то редкий глюк или баг...
Если это чтобы избежать РКО 60грн, то это одно (как правило кешбек с лихвой РКО перекрывает), а вот если попасть на просрочку - это совсем другое...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлень: 5446
З нами з: 20.01.15
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