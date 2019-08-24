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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:19
С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
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mihasik
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Додано: Нед 25 сер, 2019 00:08
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
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Vorlon
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:47
mihasik написав:
С моно уже давненько сэпы на след.раб.день доходят. Так что ждите уже во вт, кто в пт отправлял...
Всегда до часа времени с моно сэпы шли.
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 11:49
Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:05
Олег1964 написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
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Vorlon
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:17
Vorlon написав: Олег1964 написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Как?
Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
Ух ты! И деньги сразу на счету?
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:40
Олег1964 написав: Vorlon написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
Олег1964 написав:
Как?
Что как? Вам объяснять, как делать переводы с карты на карту? В обоих банках это бесплатно.
Ух ты! И деньги сразу на счету?
Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:56
ol_zy написав: Олег1964 написав: Vorlon написав:
Как?
Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы
Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день.
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:21
Олег1964 написав: ol_zy написав:
Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы
Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день.
Если моно, то р2р подходит (правда есть риск лока карты Альфы).
Если альфы, то р2р на пакетную, а оттуда онлайн-ом (через веб онли) на кредитную, что тоже довольно быстро происходит 10-20 мин в рабочие дни и рабочее время (все таки до 18:00 - 19:00 я бы не затягивал), главное не перепутать и вместо онлайн в вебе не выбрать что-то другое ну или не попасть на какой-то редкий глюк или баг...
Если это чтобы избежать РКО 60грн, то это одно (как правило кешбек с лихвой РКО перекрывает), а вот если попасть на просрочку - это совсем другое...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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