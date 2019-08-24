Додано: Нед 25 сер, 2019 14:21

Олег1964 написав: ol_zy написав: Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы Для пакетных карт - это не важно, если вы сдохсейфом не пользуетесь... Ну и при переводах обратно не переживаете по поводу лока карт из-за мошеннических операций с прохождением гестапо альфы

Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день. Это понятно. Но тут многие любят гасить кредитку день в день.

Если моно, то р2р подходит (правда есть риск лока карты Альфы).Если альфы, то р2р на пакетную, а оттуда онлайн-ом (через веб онли) на кредитную, что тоже довольно быстро происходит 10-20 мин в рабочие дни и рабочее время (все таки до 18:00 - 19:00 я бы не затягивал), главное не перепутать и вместо онлайн в вебе не выбрать что-то другое ну или не попасть на какой-то редкий глюк или баг...Если это чтобы избежать РКО 60грн, то это одно (как правило кешбек с лихвой РКО перекрывает), а вот если попасть на просрочку - это совсем другое...