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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1467146814691470
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:21

  Олег1964 написав:И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.

Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:27

  ol_zy написав:
  Олег1964 написав:И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.

Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?

Например, пенс.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:31

  Олег1964 написав:
  ol_zy написав:
  Олег1964 написав:И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.

Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?

Например, пенс.

Возможно - не имел с ними дела, еще и з/п могут быть с комисом за вход - давно закрыл такую - нет в ней смысла при наличии пакетной.
Но не уверен, что там есть отличие в комисе за вход по СЭП или р2р, хотя может и есть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:37

  ol_zy написав:
  Олег1964 написав:Например, пенс.

Возможно - не имел с ними дела, еще и з/п могут быть с комисом за вход - давно закрыл такую - нет в ней смысла при наличии пакетной.
Но не уверен, что там есть отличие в комисе за вход по СЭП или р2р, хотя может и есть.

Если есть пенс, то пакетную не дают. По р2р есть комис, по сэп нет.
И с покупкой валюты онлайн (классная штука, курсы хорошие и нет проблем забрать валюту) может не получиться после р2р.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:54

  Vorlon написав:Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?

нужен был именно сеп на аллу. лучше чем критиковать поделились бы откуда еще бесплатно можно сепнуть на алку. что бы без подлянок как у котобанды.
mephala
 
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mephala
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:05

  Vorlon написав:mephala
Конкорд, Форвард.

первого в городе нет а второй работает чисто на выдачу кредиток...
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  #<1 ... 1467146814691470
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