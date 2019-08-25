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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:21
Олег1964 написав:
И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.
Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 25 сер, 2019 15:27
ol_zy написав: Олег1964 написав:
И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.
Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?
Например, пенс.
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 15:31
Олег1964 написав: ol_zy написав: Олег1964 написав:
И после р2р на пакетную альфу можно сразу онлайн купить валюту?
Кстати, есть дебетные карты аллы, где за вход по р2р есть комис, а по сэпу нет.
Не покупал валюту, но не вижу почему нет, тех. овер по пакетным без штрафов.
Вы про какие дебетные с комисом на вход?
Например, пенс.
Возможно - не имел с ними дела, еще и з/п могут быть с комисом за вход - давно закрыл такую - нет в ней смысла при наличии пакетной.
Но не уверен, что там есть отличие в комисе за вход по СЭП или р2р, хотя может и есть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 25 сер, 2019 15:37
ol_zy написав: Олег1964 написав:
Например, пенс.
Возможно - не имел с ними дела, еще и з/п могут быть с комисом за вход - давно закрыл такую - нет в ней смысла при наличии пакетной.
Но не уверен, что там есть отличие в комисе за вход по СЭП или р2р, хотя может и есть.
Если есть пенс, то пакетную не дают. По р2р есть комис, по сэп нет.
И с покупкой валюты онлайн (классная штука, курсы хорошие и нет проблем забрать валюту) может не получиться после р2р.
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Олег1964
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Додано: Нед 25 сер, 2019 15:54
Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
нужен был именно сеп на аллу. лучше чем критиковать поделились бы откуда еще бесплатно можно сепнуть на алку. что бы без подлянок как у котобанды.
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mephala
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Додано: Нед 25 сер, 2019 16:02
mephala
Конкорд, Форвард.
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Vorlon
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Додано: Нед 25 сер, 2019 16:05
Vorlon написав:mephala
Конкорд, Форвард.
первого в городе нет а второй работает чисто на выдачу кредиток...
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:07
mephala написав: Vorlon написав:
Блин, зачем на Альфу сэпить? Перевод никак сделать нельзя мгновенно?
нужен был именно сеп на аллу. лучше чем критиковать поделились бы откуда еще бесплатно можно сепнуть на алку. что бы без подлянок как у котобанды.
Ощад (до 5 тыс.) и Аваль без комиссии, Приват, Укрсиб, Тас (до 10 тыс.) с фиксированной комиссией от 3 грн. у Привата (с подлянкой в виде отправки на следующий день) до 10 грн. у Укрсиба.
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Bosstone
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Додано: Пон 26 сер, 2019 06:06
Bosstone
по Пб проверено не единожды-большие суммы отправляет на следующий день
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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