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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 08:51
cheetach написав:
У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.
Во сколько платёж был создан?
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