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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1468146914701471
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 08:51

  cheetach написав:У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.

Во сколько платёж был создан?
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