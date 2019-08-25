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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 08:51
cheetach написав:
У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.
Во сколько платёж был создан?
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Vorlon
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:22
cheetach написав: Vorlon написав:mephala
Конкорд, Форвард.
У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.
Чуть ли не каждый день плачу форвардом - ещё ни разу не было сбоя
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51
Vorlon написав:
Во сколько платёж был создан?
Приблизительно в 16.00
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cheetach
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51
Приветствую всех,подскажите новичку пользователю монобанка,как изменить лимит оплаты с карты в интернете? нажимал на зеленую полоску под картой в приложении,и проводил по ней по всякому, сумма не изменяется,что
делаю не так?
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гуляйполе
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