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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1468146914701471
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 08:51

  cheetach написав:У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.

Во сколько платёж был создан?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:22

  cheetach написав:
  Vorlon написав:mephala
Конкорд, Форвард.

У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.

Чуть ли не каждый день плачу форвардом - ещё ни разу не было сбоя
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51

  Vorlon написав:Во сколько платёж был создан?

Приблизительно в 16.00.Через ИБ Форварда перевела деньги с БВК на Сберсчет, все провелось по проводкам, а потом со Сбера сделала заявку на платеж по реквизитам, который был подтвержден, но так из банка и не ушел (
Востаннє редагувалось cheetach в Пон 26 сер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51

Приветствую всех,подскажите новичку пользователю монобанка,как изменить лимит оплаты с карты в интернете? нажимал на зеленую полоску под картой в приложении,и проводил по ней по всякому, сумма не изменяется,что
делаю не так?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:59

  гуляйполе написав:Приветствую всех,подскажите новичку пользователю монобанка,как изменить лимит оплаты с карты в интернете? нажимал на зеленую полоску под картой в приложении,и проводил по ней по всякому, сумма не изменяется,что
делаю не так?

Нужно просто ввести сумму необходимого лимита и нажать "сохранить".
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:00

  cheetach написав:
  Vorlon написав:Во сколько платёж был создан?

Приблизительно в 16.00.Через ИБ Форварда перевела деньги с БВК на Сберсчет, все провелось по проводкам, а потом со Сбера сделала заявку на платеж по реквизитам, который был подтвержден, но так из банка и не ушел (

А в пятницу разве не короткий день был?
Тогда мог и отправитель и получатель затупить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1468146914701471
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