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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 08:51
cheetach написав:
У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.
Во сколько платёж был создан?
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Vorlon
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Додано: Пон 26 сер, 2019 09:22
cheetach написав: Vorlon написав:mephala
Конкорд, Форвард.
У меня в эту пятницу Форвард придержал платеж, до сих пор в статусе ожидания, так что эта банка по надежности отправки СЭПов под вопросом.
Чуть ли не каждый день плачу форвардом - ещё ни разу не было сбоя
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51
Vorlon написав:
Во сколько платёж был создан?
Приблизительно в 16.00.Через ИБ Форварда перевела деньги с БВК на Сберсчет, все провелось по проводкам, а потом со Сбера сделала заявку на платеж по реквизитам, который был подтвержден, но так из банка и не ушел (
Востаннє редагувалось cheetach
в Пон 26 сер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:51
Приветствую всех,подскажите новичку пользователю монобанка,как изменить лимит оплаты с карты в интернете? нажимал на зеленую полоску под картой в приложении,и проводил по ней по всякому, сумма не изменяется,что
делаю не так?
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гуляйполе
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:59
гуляйполе написав:
Приветствую всех,подскажите новичку пользователю монобанка,как изменить лимит оплаты с карты в интернете? нажимал на зеленую полоску под картой в приложении,и проводил по ней по всякому, сумма не изменяется,что
делаю не так?
Нужно просто ввести сумму необходимого лимита и нажать "сохранить".
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:00
cheetach написав: Vorlon написав:
Во сколько платёж был создан?
Приблизительно в 16.00.Через ИБ Форварда перевела деньги с БВК на Сберсчет, все провелось по проводкам, а потом со Сбера сделала заявку на платеж по реквизитам, который был подтвержден, но так из банка и не ушел (
А в пятницу разве не короткий день был?
Тогда мог и отправитель и получатель затупить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 26 сер, 2019 15:29
mephala написав:
нужен был именно сеп на аллу. лучше чем критиковать поделились бы откуда еще бесплатно можно сепнуть на алку. что бы без подлянок как у котобанды.
Ещё Кредо до 10 тысяч и Прокредит неограниченно (но сам Прокредит платный)
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Додано: Пон 26 сер, 2019 21:10
Отправлял в 9 утра в пятницу 12к с Коко на юнекс
В 10 были уже не месте
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