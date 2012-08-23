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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1469147014711472
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 21:10

Re: Monobank

Отправлял в 9 утра в пятницу 12к с Коко на юнекс
В 10 были уже не месте
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:57

Re: Monobank

СЭП, отправленный в пятницу до 12-00, зашел только сегодня после 12-00.
И это только подтверждает что МОНО задержал и отправлял только сегодня утром.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:10

  kucher_oleg_ua написав:СЭП, отправленный в пятницу до 12-00, зашел только сегодня после 12-00.
И это только подтверждает что МОНО задержал и отправлял только сегодня утром.

А дата валютирования в платежке какая?
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:45

  dengon написав:
  kucher_oleg_ua написав:СЭП, отправленный в пятницу до 12-00, зашел только сегодня после 12-00.
И это только подтверждает что МОНО задержал и отправлял только сегодня утром.

А дата валютирования в платежке какая?


Как положено - 23/08/19
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:49

  kucher_oleg_ua написав:
  dengon написав:
  kucher_oleg_ua написав:СЭП, отправленный в пятницу до 12-00, зашел только сегодня после 12-00.
И это только подтверждает что МОНО задержал и отправлял только сегодня утром.

А дата валютирования в платежке какая?


Как положено - 23/08/19

Аналогично. Два сэпа на аллу пришли только сегодня в 12.46.
Дата валбтирования 23.08.12
Вчера в ФБ моно пихали по этому поводу.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:53

Re: Monobank

  dnepryanik написав:...получаю зп с фриланса на карту для выплат привата (комиссия 0.5%). ...Можно пополнять моно в терминале самообслуж. приватовском, но там 0.5% комиссия, но из них 0.5% возвращает кешбек моно...
Подходите к терминалу Привата, {проходите авторизацию карточкой Привата и} выбираете пункт пополнение карты другого банка. Далее вводите сумму и на этапе пополнения выбираете оплатить картой и вставляете зарплатную КдВ Привата, вводите ПИН и вуаля.
Если так пополнять карту мони от 1к, то комиссия полностью компенсируется моней кешбеком.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:32

  MASolomko написав:
  dnepryanik написав:...получаю зп с фриланса на карту для выплат привата (комиссия 0.5%). ...Можно пополнять моно в терминале самообслуж. приватовском, но там 0.5% комиссия, но из них 0.5% возвращает кешбек моно...
Подходите к терминалу Привата, {проходите авторизацию карточкой Привата и} выбираете пункт пополнение карты другого банка. Далее вводите сумму и на этапе пополнения выбираете оплатить картой и вставляете зарплатную КдВ Привата, вводите ПИН и вуаля.
Если так пополнять карту мони от 1к, то комиссия полностью компенсируется моней кешбеком.

раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?
Bosstone
 
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  #<1 ... 1469147014711472
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