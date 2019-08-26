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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:32
Bosstone написав:
раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?
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