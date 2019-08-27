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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1470147114721473
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:32

  Bosstone написав:раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?

+1.
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  KVV написав:А в чому для Вас радість тримати кошти в моно - якщо не сильно секретно?

В моно депо на год 18%.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:56

Re: Monobank

Поповнення в касі УніверсалБанку картки Моно, коли гроші зараховуються?
Zochan
 
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