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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:32
Bosstone написав:
раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?
+1.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 23:12
KVV написав:
А в чому для Вас радість тримати кошти в моно - якщо не сильно секретно?
В моно депо на год 18%.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 08:56
Поповнення в касі УніверсалБанку картки Моно, коли гроші зараховуються?
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