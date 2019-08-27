Додано: Сер 28 сер, 2019 10:50

Второй раз попал на "мониторинг" в моно.На кредитке задолженность 55к грн в грейсе. Плюс появилась необходимость трат в кешбечных категориях.Взял 85к мелкими купюрами, и чтоб не стоять пару часов в терминале, - пополнил через кассу Абанка (раньше проблем не было).Сумма "зашла", и тут же отминусовалась "в блок", типа по постанове НБУ.Трат, манисендов в этом месяце не было. Задолженность с прошлого месяца. Так что заподозрить в "ОБЪЁМАХ" тяжело.Из этого делаю вывод, что моно заставляет использовать себя только в пределах лимита кешбека. Делать его основным, и переносить объёмы - нельзя. Всегда могут забрать деньги "по постанове НБУ".Всегда операции были бытовые, внутри семьи. Свинорылинг немного, манисенды.Зимой уже попадал под "мониторинг" - проверили, и написали что всё ок, и теперь у меня "индивидуальный лимит на зачисление 250к в месяц".Не верьтеМоно растёт, и превращается во второй примат с его беспределом и бардаком внутри, где никто ничего не знаетРаньше было по 50к торговых операций с кредитного лимита с минимальным кешбеком (с чего банк имел больше чем я) - сейчас перевожу в режим "4-6 карты в кошельке", и траты только с максимальным кешбеком, и никаких подарков в виде операций с минимальным кешбеком (с кредитного лимита). И всем советую