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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:32
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:12
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:56
Re: Monobank
Поповнення в касі УніверсалБанку картки Моно, коли гроші зараховуються?
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:50
Второй раз попал на "мониторинг" в моно.
На кредитке задолженность 55к грн в грейсе. Плюс появилась необходимость трат в кешбечных категориях.
Взял 85к мелкими купюрами, и чтоб не стоять пару часов в терминале, - пополнил через кассу Абанка (раньше проблем не было).
Сумма "зашла", и тут же отминусовалась "в блок", типа по постанове НБУ.
Трат, манисендов в этом месяце не было. Задолженность с прошлого месяца. Так что заподозрить в "ОБЪЁМАХ" тяжело.
Из этого делаю вывод, что моно заставляет использовать себя только в пределах лимита кешбека. Делать его основным, и переносить объёмы - нельзя. Всегда могут забрать деньги "по постанове НБУ".
Всегда операции были бытовые, внутри семьи. Свинорылинг немного, манисенды.
Зимой уже попадал под "мониторинг" - проверили, и написали что всё ок, и теперь у меня "индивидуальный лимит на зачисление 250к в месяц".
Не верьте
Моно растёт, и превращается во второй примат с его беспределом и бардаком внутри, где никто ничего не знает
Раньше было по 50к торговых операций с кредитного лимита с минимальным кешбеком (с чего банк имел больше чем я) - сейчас перевожу в режим "4-6 карты в кошельке", и траты только с максимальным кешбеком, и никаких подарков в виде операций с минимальным кешбеком (с кредитного лимита). И всем советую
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 28 сер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:56
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:57
Re: Monobank
Скорее проблема в том, чтобы после авторизации необходимо нажать правильную кнопочку )
Я таким способом пополнения давно пользовался: пробовал как без авторизации, так и с ней — результат был один.
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