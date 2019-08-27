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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1471147214731474>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:32

  Bosstone написав:раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?

+1.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:12

  KVV написав:А в чому для Вас радість тримати кошти в моно - якщо не сильно секретно?

В моно депо на год 18%.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:56

Re: Monobank

Поповнення в касі УніверсалБанку картки Моно, коли гроші зараховуються?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:50

Второй раз попал на "мониторинг" в моно.

На кредитке задолженность 55к грн в грейсе. Плюс появилась необходимость трат в кешбечных категориях.
Взял 85к мелкими купюрами, и чтоб не стоять пару часов в терминале, - пополнил через кассу Абанка (раньше проблем не было).

Сумма "зашла", и тут же отминусовалась "в блок", типа по постанове НБУ.

Трат, манисендов в этом месяце не было. Задолженность с прошлого месяца. Так что заподозрить в "ОБЪЁМАХ" тяжело.

Из этого делаю вывод, что моно заставляет использовать себя только в пределах лимита кешбека. Делать его основным, и переносить объёмы - нельзя. Всегда могут забрать деньги "по постанове НБУ".

Всегда операции были бытовые, внутри семьи. Свинорылинг немного, манисенды.

Зимой уже попадал под "мониторинг" - проверили, и написали что всё ок, и теперь у меня "индивидуальный лимит на зачисление 250к в месяц".

Не верьте :)

Моно растёт, и превращается во второй примат с его беспределом и бардаком внутри, где никто ничего не знает

Раньше было по 50к торговых операций с кредитного лимита с минимальным кешбеком (с чего банк имел больше чем я) - сейчас перевожу в режим "4-6 карты в кошельке", и траты только с максимальным кешбеком, и никаких подарков в виде операций с минимальным кешбеком (с кредитного лимита). И всем советую
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 28 сер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:55

Вкладчик1234
И как решили проблему?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:56

  Amid написав:И как решили проблему?

Переслал им "зимние" письма копией :)
Типа проверяют :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:57

Re: Monobank

  Bosstone написав:раньше поддержка отвечала, что компенсируется только пополнение наличными без авторизации картой привата, неужели исправили?
Скорее проблема в том, чтобы после авторизации необходимо нажать правильную кнопочку )
Я таким способом пополнения давно пользовался: пробовал как без авторизации, так и с ней — результат был один.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:14

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:Переслал им "зимние" письма копией
Типа проверяют

а какие доки тогда подошли? :roll:
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:19

  KVV написав:
  dnepryanik написав:Рассмотрел себе вариант - это перевод с универсальной на моно на счет банковский. там комиссия 3 грн всего лишь.

Якщо не терміново(приват відправляє СЕПи на наст день) - це Ваш варіант

А в чому для Вас радість тримати кошти в моно - якщо не сильно секретно?


чисто для оплаты чего-либо в категории кешбек. Ну и пополнение мобилки, интернета без комиссии. В остальном моно для меня бестолковый. Основа -приват24
dnepryanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:20

  MASolomko написав:
  dnepryanik написав:...получаю зп с фриланса на карту для выплат привата (комиссия 0.5%). ...Можно пополнять моно в терминале самообслуж. приватовском, но там 0.5% комиссия, но из них 0.5% возвращает кешбек моно...
Подходите к терминалу Привата, {проходите авторизацию карточкой Привата и} выбираете пункт пополнение карты другого банка. Далее вводите сумму и на этапе пополнения выбираете оплатить картой и вставляете зарплатную КдВ Привата, вводите ПИН и вуаля.
Если так пополнять карту мони от 1к, то комиссия полностью компенсируется моней кешбеком.

мне интереснее переводить с универсальной ибо так я ухожу от 0.5 комиссии за приход денег на КдВ привата в самом начале операции
dnepryanik
 
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