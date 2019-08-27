Додано: Сер 28 сер, 2019 13:45

Итог истории - деньги зачислили на карту. Время выяснения - 5 часов (но это можно считать повторным обращением по якобы решенному ранее вопросу)



Ложки нашлись, но осадочек остался

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин