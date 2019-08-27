А для многих клиентов - примат бестолковый и бесполезный. Ибо эти клиенты знакомы с более, чем двумя банками страны.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:34
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:42
Дійсно, можна за 3 грн. виводити з Універсальної на Моно. Прихват проводить такий платіж на наступний робочий день, реквізити для поповнення є у застосунку Моно в меню "Поповнити картку".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:45
Итог истории - деньги зачислили на карту. Время выяснения - 5 часов (но это можно считать повторным обращением по якобы решенному ранее вопросу)
Ложки нашлись, но осадочек остался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:46
Кажется, и СЭПы с мони всьо. То, что 23 августа моня зажал и не отправил в тот же день, так и сегодня прошло больше четырёх часов, а денег нет.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:55
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02
Re: Monobank
Панове, а як можна дізнатися по яких МСС наливають кешбек? Десь є табличка в розрізі категорій?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:04
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:26
Дякую, пане.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:30
Вкладчик1234, писали что Ощад в этом году не блочил карты для депо, когда депо открывали и забирали люди на большие суммы. Но спрашивают, только если открыть ОВГЗ. Тоже, самое укргаз от 2млн фин мон.
Госы имеют монополию чтобы не проводить фин. мон.?
И качество предоставления услуг в госах увеличивается и можно карту открыть премиум
чтобы был персональный менеджер.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:40
Свинорылю в эксиме платинами и инфинити. Про качество услуг могу сказать, что это скорее исключение. Или нужно дрессировать своего менеджера и кассира палкой. Компетенции оставляют желать лучшего, а гонору (синдром вахтера) хватит на председателя правления
Менеджеры часто не знают тарифы, кассиры на ровном месте придираются к валюте (которую потом другие банки берут спокойно), при этом выдают мусором, не моргнув глазом. Пару раз ошибались при вводе суммы пополнения! (либо цифрой, либо ноликом) Кирпич гривен часто не могут пересчитать с одного раза
Ощад традиционно обхожу стороной, с Укргазом не работаю, хотя слышал неплохие отзывы. Было бы там что посвинорилить...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|