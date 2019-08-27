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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:34

  dnepryanik написав:Основа -приват24

А для многих клиентов - примат бестолковый и бесполезный. Ибо эти клиенты знакомы с более, чем двумя банками страны.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:42

  dnepryanik написав:мне интереснее переводить с универсальной ибо так я ухожу от 0.5 комиссии за приход денег на КдВ привата в самом начале операции

Дійсно, можна за 3 грн. виводити з Універсальної на Моно. Прихват проводить такий платіж на наступний робочий день, реквізити для поповнення є у застосунку Моно в меню "Поповнити картку".
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:45

Итог истории - деньги зачислили на карту. Время выяснения - 5 часов (но это можно считать повторным обращением по якобы решенному ранее вопросу)

Ложки нашлись, но осадочек остался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:46

  Вкладчик1234 написав:
Моно растёт, и превращается во второй примат с его беспределом и бардаком внутри, где никто ничего не знает

Раньше было по 50к торговых операций с кредитного лимита с минимальным кешбеком (с чего банк имел больше чем я) - сейчас перевожу в режим "4-6 карты в кошельке", и траты только с максимальным кешбеком, и никаких подарков в виде операций с минимальным кешбеком (с кредитного лимита). И всем советую


Кажется, и СЭПы с мони всьо. То, что 23 августа моня зажал и не отправил в тот же день, так и сегодня прошло больше четырёх часов, а денег нет.
Олег196
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:55

  proftpd66 написав:Близько сотні невловимих свиней тримають у страху ціле село на Полтавщині

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02

Re: Monobank

Панове, а як можна дізнатися по яких МСС наливають кешбек? Десь є табличка в розрізі категорій?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:04

  Скупердяй написав:Панове, а як можна дізнатися по яких МСС наливають кешбек? Десь є табличка в розрізі категорій?

В приложении в разделе "Кешбек" в верхнем правом углу кнока с информацией
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:26

  ramaz написав:
  Скупердяй написав:Панове, а як можна дізнатися по яких МСС наливають кешбек? Десь є табличка в розрізі категорій?

В приложении в разделе "Кешбек" в верхнем правом углу кнока с информацией

Дякую, пане.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:30

Вкладчик1234, писали что Ощад в этом году не блочил карты для депо, когда депо открывали и забирали люди на большие суммы. Но спрашивают, только если открыть ОВГЗ. Тоже, самое укргаз от 2млн фин мон.

Госы имеют монополию чтобы не проводить фин. мон.?

И качество предоставления услуг в госах увеличивается и можно карту открыть премиум
чтобы был персональный менеджер.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:40

  proftpd66 написав:И качество предоставления услуг в госах увеличивается и можно карту открыть премиум
чтобы был персональный менеджер.

Свинорылю в эксиме платинами и инфинити. Про качество услуг могу сказать, что это скорее исключение. Или нужно дрессировать своего менеджера и кассира палкой. Компетенции оставляют желать лучшего, а гонору (синдром вахтера) хватит на председателя правления :)

Менеджеры часто не знают тарифы, кассиры на ровном месте придираются к валюте (которую потом другие банки берут спокойно), при этом выдают мусором, не моргнув глазом. Пару раз ошибались при вводе суммы пополнения! (либо цифрой, либо ноликом) Кирпич гривен часто не могут пересчитать с одного раза :)

Ощад традиционно обхожу стороной, с Укргазом не работаю, хотя слышал неплохие отзывы. Было бы там что посвинорилить... :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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