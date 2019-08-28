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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:46

  proftpd66 написав:Госы имеют монополию чтобы не проводить фин. мон.?

Не госы, а именно укргаз.
Его ж продать надо :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:07

Re: Monobank

  dnepryanik написав:мне интереснее переводить с универсальной...
Ну так проверьте :) Закиньте 7 грн на Уни и через ТСО попробуйте произвести перевод 1 грн на карту котиков с карты Уни, цена эксперимента 5 грн комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:01

Re: Monobank

Олег196 написав:
Кажется, и СЭПы с мони всьо. То, что 23 августа моня зажал и не отправил в тот же день, так и сегодня прошло больше четырёх часов, а денег нет.
Так и не пришли деньги? Вопрос в сумме. Отправлял двоечку гривен вечером - норм.
Размер имеет значение.
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