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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:46
proftpd66 написав:
Госы имеют монополию чтобы не проводить фин. мон.?
Не госы, а именно укргаз.
Его ж продать надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:07
dnepryanik написав:
мне интереснее переводить с универсальной...
Ну так проверьте
Закиньте 7 грн на Уни и через ТСО попробуйте произвести перевод 1 грн на карту котиков с карты Уни, цена эксперимента 5 грн комиссии.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:01
Олег196 написав:
Кажется, и СЭПы с мони всьо. То, что 23 августа моня зажал и не отправил в тот же день, так и сегодня прошло больше четырёх часов, а денег нет.
Так и не пришли деньги? Вопрос в сумме. Отправлял двоечку гривен вечером - норм.
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