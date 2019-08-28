Не госы, а именно укргаз.
Его ж продать надо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:46
Не госы, а именно укргаз.
Его ж продать надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:07
Re: Monobank
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:01
Re: Monobank
Так и не пришли деньги? Вопрос в сумме. Отправлял двоечку гривен вечером - норм.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41
Выдача денег по депо и картам Мони в кассах Таси.
Я в это не верил, но они таки сделали это. По мылу прилетело сообщение:
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у нас замечательная новость — снятие наличных в гривне и валюте с карт и депозитов теперь доступно в сети отделений нашего партнера ТАСКОМБАНК. Это более 100 отделений по всей Украине
Какие операции доступны в кассах ТАСКОМБАНК
Снятие с карты и депозитов в гривне и валюте
Пополнение карты и депозитов в гривне и валюте
Комиссия за операции в кассах ТАСКОМБАНК
Операция Комиссия
Снятие и пополнение депозитов в гривне и валюте Бесплатно
Снятие с карты в гривне Комиссия ТАСКОМБАНК 0,5% (минимум 10 грн) и стандартная комиссия monobank (0,5% в счёт личных средств или 4% в счёт кредитных)
Снятие с карты в валюте 0,9% от суммы
Пополнение карты в гривне и валюте Бесплатно
Для получения валюты не забудьте взять с собой паспорт, ИНН и справку о прописке (если у вас ID-карта). При выплате вам будет открыт валютный счет, на который будет отправлена валюта.
Ближайшее отделение ТАСКОМБАНК вы можете найти на карте.
На этом мы не останавливаемся, и уже скоро подключим более 200 отделений еще одного партнера.
Ваш monobank
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Что ж - снимаю шляпу и признаю что был не прав в свей критике Мони по этому вопросу - таки сделали очень полезную штуку - особенно учитывая заканчивающиеся осенью валютные депо, которые нету никакого желания переоформлять под текущие ставки, а до ближайшего отделения Универсала километров под 100
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:00
Re: Monobank
Вторым партнерем будет А-Банк?
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:07
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:18
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:21
Re: Monobank
щоб часом не вийшло як із валютними переказами, які анонсували-рекламували із всіх файсбуків а по факту вийшов пшик
+50грн !
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