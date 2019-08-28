Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41

Я в это не верил, но они таки сделали это. По мылу прилетело сообщение:



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у нас замечательная новость — снятие наличных в гривне и валюте с карт и депозитов теперь доступно в сети отделений нашего партнера ТАСКОМБАНК. Это более 100 отделений по всей Украине



Какие операции доступны в кассах ТАСКОМБАНК



Снятие с карты и депозитов в гривне и валюте

Пополнение карты и депозитов в гривне и валюте



Комиссия за операции в кассах ТАСКОМБАНК

Операция Комиссия

Снятие и пополнение депозитов в гривне и валюте Бесплатно

Снятие с карты в гривне Комиссия ТАСКОМБАНК 0,5% (минимум 10 грн) и стандартная комиссия monobank (0,5% в счёт личных средств или 4% в счёт кредитных)

Снятие с карты в валюте 0,9% от суммы

Пополнение карты в гривне и валюте Бесплатно



Для получения валюты не забудьте взять с собой паспорт, ИНН и справку о прописке (если у вас ID-карта). При выплате вам будет открыт валютный счет, на который будет отправлена валюта.



Ближайшее отделение ТАСКОМБАНК вы можете найти на карте.



На этом мы не останавливаемся, и уже скоро подключим более 200 отделений еще одного партнера.



Ваш monobank

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Что ж - снимаю шляпу и признаю что был не прав в свей критике Мони по этому вопросу - таки сделали очень полезную штуку - особенно учитывая заканчивающиеся осенью валютные депо, которые нету никакого желания переоформлять под текущие ставки, а до ближайшего отделения Универсала километров под 100