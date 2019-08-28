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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1472147314741475
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:46

  proftpd66 написав:Госы имеют монополию чтобы не проводить фин. мон.?

Не госы, а именно укргаз.
Его ж продать надо :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:07

Re: Monobank

  dnepryanik написав:мне интереснее переводить с универсальной...
Ну так проверьте :) Закиньте 7 грн на Уни и через ТСО попробуйте произвести перевод 1 грн на карту котиков с карты Уни, цена эксперимента 5 грн комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:01

Re: Monobank

Олег196 написав:
Кажется, и СЭПы с мони всьо. То, что 23 августа моня зажал и не отправил в тот же день, так и сегодня прошло больше четырёх часов, а денег нет.
Так и не пришли деньги? Вопрос в сумме. Отправлял двоечку гривен вечером - норм.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41

Выдача денег по депо и картам Мони в кассах Таси.

Я в это не верил, но они таки сделали это. По мылу прилетело сообщение:

------------
у нас замечательная новость — снятие наличных в гривне и валюте с карт и депозитов теперь доступно в сети отделений нашего партнера ТАСКОМБАНК. Это более 100 отделений по всей Украине

Какие операции доступны в кассах ТАСКОМБАНК

Снятие с карты и депозитов в гривне и валюте
Пополнение карты и депозитов в гривне и валюте

Комиссия за операции в кассах ТАСКОМБАНК
Операция Комиссия
Снятие и пополнение депозитов в гривне и валюте Бесплатно
Снятие с карты в гривне Комиссия ТАСКОМБАНК 0,5% (минимум 10 грн) и стандартная комиссия monobank (0,5% в счёт личных средств или 4% в счёт кредитных)
Снятие с карты в валюте 0,9% от суммы
Пополнение карты в гривне и валюте Бесплатно

Для получения валюты не забудьте взять с собой паспорт, ИНН и справку о прописке (если у вас ID-карта). При выплате вам будет открыт валютный счет, на который будет отправлена валюта.

Ближайшее отделение ТАСКОМБАНК вы можете найти на карте.

На этом мы не останавливаемся, и уже скоро подключим более 200 отделений еще одного партнера.

Ваш monobank
-------------------------

Что ж - снимаю шляпу и признаю что был не прав в свей критике Мони по этому вопросу - таки сделали очень полезную штуку - особенно учитывая заканчивающиеся осенью валютные депо, которые нету никакого желания переоформлять под текущие ставки, а до ближайшего отделения Универсала километров под 100
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:00

Re: Monobank

Вторым партнерем будет А-Банк?
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:07

  Computer написав:Вторым партнерем будет А-Банк?

Похоже на то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:18

  Flamingo написав:Я в это не верил, но они таки сделали это.


Давайте скажем "сделали это", когда кто-то из форумчан снимет в Таскомбанке хоть доллар.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:21

Re: Monobank

  Flamingo написав:- таки сделали очень полезную штуку


щоб часом не вийшло як із валютними переказами, які анонсували-рекламували із всіх файсбуків а по факту вийшов пшик
+50грн !
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greenozon
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