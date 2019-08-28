Физической всегда можем подкрепить, путем внесения в кассу баксов на собственную Вику.
Лишь бы оно в принципе работало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:19
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:21
Re: Monobank
А депошка у котобанды разве не автоматом падает на карту после завершения?
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:39
Re: Monobank
Как там платежи по реквизитам себя чувствуют. 6 тысяч сегодня отправят или заламают? )
Размер имеет значение.
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:52
Судячи з описаної механіки, вам доведеться стати клієнтом ТАСа так чи інакше, а далі уже і як клієнт можете замовити
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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