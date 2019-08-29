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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1473147414751476
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:19

  dengon написав:На словах красиво, но будет ли валюта в отделении ТАСа - это большой вопрос.
А заказать ее неклиенту вообще никак :)

Физической всегда можем подкрепить, путем внесения в кассу баксов на собственную Вику.
Лишь бы оно в принципе работало.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:21

Re: Monobank

А депошка у котобанды разве не автоматом падает на карту после завершения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:39

Re: Monobank

Как там платежи по реквизитам себя чувствуют. 6 тысяч сегодня отправят или заламают? )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:52

  dengon написав:На словах красиво, но будет ли валюта в отделении ТАСа - это большой вопрос.
А заказать ее неклиенту вообще никак :)

Судячи з описаної механіки, вам доведеться стати клієнтом ТАСа так чи інакше, а далі уже і як клієнт можете замовити :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:40

Re: Monobank

дубилет идет в правительство

https://minfin.com.ua/2019/08/29/38889992/
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:22

Re: Monobank

Друзья, хочу попробовать сделать выплаты СПД на карту моно. Интересует снятие средств. Универсалбанка нет в городе. Дает ли снимать банкомат Привата? Спасибо!
vermont
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:35

Flamingo Так в тазе никогда нет бакса в кассах, сколько был в отделениях = всегда один ответ людям: бакса нет Ходить к этим тупицам еще и по вопросам моно? жесть, да никогда! :mrgreen:
  wig написав:
  Flamingo написав:Я в это не верил, но они таки сделали это.

Давайте скажем "сделали это", когда кто-то из форумчан снимет в Таскомбанке хоть доллар.

  greenozon написав:щоб часом не вийшло як із валютними переказами, які анонсували-рекламували із всіх файсбуків а по факту вийшов пшик

  dengon написав:На словах красиво, но будет ли валюта в отделении ТАСа - это большой вопрос.
А заказать ее неклиенту вообще никак :)

Бинго! :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:49

Maksi2
і на закуску -

>дубилет идет в правительство

всі коти розбігаються :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:58

greenozon он там набокапорит, 100% :mrgreen:
Maksi2
 
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