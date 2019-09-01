Зарплата прийшла
З днем Знань
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2019 15:04
Re: Monobank
Зарплата прийшла
З днем Знань
Додано: Нед 01 вер, 2019 15:13
Re: Monobank
Посмотрел, но на первый взгляд в них нет 4% на свободные средства. 4% в основном получится за депозит начиная со средних сроков без возможности досрочного снятия. Или я неправильно понимаю отличие между "Евро в банках под 4% как свободные средства" и "депо 4-5%"?
Додано: Нед 01 вер, 2019 15:17
ingtrans
про "вільні средства" - ви праві, я писав про депозити
щодо вільних - гляньте в бік банку Конкорд валютних карт InJoy
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Додано: Нед 01 вер, 2019 19:27
Решил подключить родню в банк. Коллеги, напомните, есть возможность получить карту в глубинке, где нет ни Универсала, ни ТАСа?
И можно ли на одном смарте Сяоми использовать несколько аккаунтов?
Додано: Нед 01 вер, 2019 19:30
Re: Monobank
Додано: Нед 01 вер, 2019 19:35
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:45
Re: Monobank
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