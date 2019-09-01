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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:04

Re: Monobank

Зарплата прийшла :)
З днем Знань :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:13

Re: Monobank

  greenozon написав:Комінвест (5.5)
РВС (5+-)
Місто
Укргаз (зараз менше, вже спустив)

Посмотрел, но на первый взгляд в них нет 4% на свободные средства. 4% в основном получится за депозит начиная со средних сроков без возможности досрочного снятия. Или я неправильно понимаю отличие между "Евро в банках под 4% как свободные средства" и "депо 4-5%"?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:17

ingtrans

про "вільні средства" - ви праві, я писав про депозити
щодо вільних - гляньте в бік банку Конкорд валютних карт InJoy
або УкрГаз "Прозапас"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:27

Решил подключить родню в банк. Коллеги, напомните, есть возможность получить карту в глубинке, где нет ни Универсала, ни ТАСа?

И можно ли на одном смарте Сяоми использовать несколько аккаунтов?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:30

Re: Monobank

  la9 написав:И можно ли на одном смарте Сяоми ...

3 - без проблем. Больше не надо было
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:35

  Flamingo написав:
  la9 написав:И можно ли на одном смарте Сяоми ...

3 - без проблем. Больше не надо было

подскажите правильную технологию, коллега!
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 20:45

Re: Monobank

  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!
Flamingo
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