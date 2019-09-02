и мне пожалуйста, отпечаток работает на всех?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 14:34
Додано: Пон 02 вер, 2019 15:36
на некоторых телефонах с андроидом можна создавать несколько (сколько памяти хватит) учетных записей, в каждой работает все отдельно, как на отдельном телефоне, в т.ч. и отпечатки.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:47
очень красивая девушка хочется чтобы ей скинули лаве на монокарту на конфеты взамен интим фото. Я подтверждаю что фото настоящие.
Можно сделать чтобы оплатить услуги кекса между физиками БЕЗ хитрожопых сутенёров (в погонах), владельцы быдлросайтов и всякие гомосексуалисты пытаются нажиться за счёт добрых парней нашего форума.
т.е. чтобы физики могли оплатить картой за 0% кред лимитом и 20% кешбэк. Рассрочка 0%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 вер, 2019 23:48, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:37
уже хоть бы видюху сняла ... вон в сети скока полно прона бесплатного - нафиг она вам за деньги нужна?
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