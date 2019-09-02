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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:34

  Flamingo написав:
  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!

и мне пожалуйста, отпечаток работает на всех?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:36

  Hack-Stock написав:
  Flamingo написав:
  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!

и мне пожалуйста, отпечаток работает на всех?

на некоторых телефонах с андроидом можна создавать несколько (сколько памяти хватит) учетных записей, в каждой работает все отдельно, как на отдельном телефоне, в т.ч. и отпечатки.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:47

очень красивая девушка хочется чтобы ей скинули лаве на монокарту на конфеты взамен интим фото. Я подтверждаю что фото настоящие.

Можно сделать чтобы оплатить услуги кекса между физиками :) БЕЗ хитрожопых сутенёров (в погонах), владельцы быдллосайтов и всякие гомосексуалисты пытаются нажиться за счёт добрых парней нашего форума.


т.е. чтобы физики могли оплатить картой за 0% кред лимитом и 20% кешбэк. Рассрочка 0%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 03 вер, 2019 00:18, всього редагувалось 5 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:37

  proftpd66 написав:очень красивая девушка хочется чтобы ей скинули лаве на монокарту на конфеты взамен интим фото. Я подтверждаю что фото настоящие.

Можно сделать чтобы оплатить услуги кекса между физиками :) т.е. чтобы физики могли оплатить картой за 0% кред лимитом и 20% кешбэк. Рассрочка 0%


уже хоть бы видюху сняла ... вон в сети скока полно прона бесплатного - нафиг она вам за деньги нужна?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:48

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не только фото, а и шашлыки пожарить.
proftpd66
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  #<1 ... 1478147914801481
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