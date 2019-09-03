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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:34

  Flamingo написав:
  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!

и мне пожалуйста, отпечаток работает на всех?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:36

  Hack-Stock написав:
  Flamingo написав:
  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!

и мне пожалуйста, отпечаток работает на всех?

на некоторых телефонах с андроидом можна создавать несколько (сколько памяти хватит) учетных записей, в каждой работает все отдельно, как на отдельном телефоне, в т.ч. и отпечатки.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:47

очень красивая девушка хочется чтобы ей скинули лаве на монокарту на конфеты взамен интим фото. Я подтверждаю что фото настоящие.

Можно сделать чтобы оплатить услуги кекса между физиками :) БЕЗ хитрожопых сутенёров (в погонах), владельцы быдллосайтов и всякие гомосексуалисты пытаются нажиться за счёт добрых парней нашего форума.


т.е. чтобы физики могли оплатить картой за 0% кред лимитом и 20% кешбэк. Рассрочка 0%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 03 вер, 2019 00:18, всього редагувалось 5 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:37

  proftpd66 написав:очень красивая девушка хочется чтобы ей скинули лаве на монокарту на конфеты взамен интим фото. Я подтверждаю что фото настоящие.

Можно сделать чтобы оплатить услуги кекса между физиками :) т.е. чтобы физики могли оплатить картой за 0% кред лимитом и 20% кешбэк. Рассрочка 0%


уже хоть бы видюху сняла ... вон в сети скока полно прона бесплатного - нафиг она вам за деньги нужна?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:48

IMPRINTER

не только фото, а и шашлыки пожарить.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:29

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:подскажите правильную технологию, коллега!


на некоторых телефонах с андроидом можна создавать несколько (сколько памяти хватит) учетных записей, в каждой работает все отдельно, как на отдельном телефоне, в т.ч. и отпечатки.

Оказывается, мало кто знает о таком режиме.
https://support.google.com/nexus/answer/7664951?hl=uk
Создаются пользователи на смартфоне, подобно как на компьютере.
Не на всех моделях есть такой функционал, но если есть, то очень удобен в использовании.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:14

  Flamingo написав:
  la9 написав:подскажите правильную технологию, коллега!

Мануал в личке!

Можно и мне?
Спасибо!
РОШЕН
ФУФЛО
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09

Re: Monobank

Внимание, внимание, что касается СЭП - теперь всегда на следующий день.
Вчера до 9 утра отправлял два платежа по реквизитам, по старым шаблонам. Из Мони и другого банка, получатель один и тот же банк. Один платеж зачислен вчера, как и положено. Монин только сегодня, в 11.15. Суммы не большие, 4-6 тысяч.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:44

было у кого такое - зарезали кеш до 1% при том, что за год его грн на 400 накрутилось.
моня, что за непотребство? разуйте алгоритмы, не там свинорылов ищите
Starter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:06

  Starter написав:было у кого такое - зарезали кеш до 1% при том, что за год его грн на 400 накрутилось.
моня, что за непотребство? разуйте алгоритмы, не там свинорылов ищите

За свои или кредитные?
Skiw :D
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