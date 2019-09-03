|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:27
Skiw написав:
За свои или кредитные?
свои конечно, хотя какая разница за чьи?
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:29
Starter написав: Skiw написав:
За свои или кредитные?
свои конечно, хотя какая разница за чьи?
Так давно уже разница. За кредитные 1%, за свои по разному.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 673
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему