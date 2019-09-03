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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:27

Re: Monobank

  Skiw написав:За свои или кредитные?

свои конечно, хотя какая разница за чьи?
Starter
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:29

  Starter написав:
  Skiw написав:За свои или кредитные?

свои конечно, хотя какая разница за чьи?

Так давно уже разница. За кредитные 1%, за свои по разному.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 673
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