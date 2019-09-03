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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:27
Skiw написав:
За свои или кредитные?
свои конечно, хотя какая разница за чьи?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:29
Starter написав: Skiw написав:
За свои или кредитные?
свои конечно, хотя какая разница за чьи?
Так давно уже разница. За кредитные 1%, за свои по разному.
Skiw
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:29
Skiw написав:
Так давно уже разница
а врубился, мне на той карте ничего не дали, только свои там юзаю.
Но что кеш просто так зарезали все равно обидно, пользуюсь пока другими картами
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:36
Starter написав: Skiw написав:
Так давно уже разница
а врубился, мне на той карте ничего не дали, только свои там юзаю.
Но что кеш просто так зарезали все равно обидно, пользуюсь пока другими картами
Я ничего не понял, но рад, что вам помогло
Skiw
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:40
невже копієчку прикрили?
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