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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:40
MASolomko написав:
anis, на Интертелеком, вроде как, копієчка осталось.
скорей всего на стороне КС лимиты подняли (т.к. копейка не только с Моно поднялась в 100 раз)
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:50
А в чём прикол пополнять на копейку?
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