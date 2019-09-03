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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1480148114821483
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:40

  MASolomko написав:anis, на Интертелеком, вроде как, копієчка осталось.

скорей всего на стороне КС лимиты подняли (т.к. копейка не только с Моно поднялась в 100 раз)
anis
 
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А в чём прикол пополнять на копейку? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:55

Re: Monobank

Vorlon, ищи в поиске "тариф Компенсационный" ;)
MASolomko
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