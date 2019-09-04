Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:40
MASolomko написав:
anis, на Интертелеком, вроде как, копієчка осталось.
скорей всего на стороне КС лимиты подняли (т.к. копейка не только с Моно поднялась в 100 раз)
anis
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Додано: Сер 04 вер, 2019 08:50
А в чём прикол пополнять на копейку?
Vorlon
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:40
Vorlon написав:
А в чём прикол пополнять на копейку?
За этот вопрос банят на красном форуме навсегда) , кто киевстару решил платить АП в размере 28-31 копейки в месяц за 28-31*10 минут внешсети или 28-31*100 мб или бесплатно внутрисеть,есть и другие способы пополнять но они не бесплатны и не связаны с монобанк
никому не верю
sens
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:25
Жаль, что Вас нв этом форуме не забанят навсегда.
lel
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:37
sens способ в студию! или бла- бла?
v57
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:38
Skiw написав: Starter написав: Skiw написав:
Так давно уже разница
а врубился, мне на той карте ничего не дали, только свои там юзаю.
Но что кеш просто так зарезали все равно обидно, пользуюсь пока другими картами
Я ничего не понял, но рад, что вам помогло
что именно помогло? Кеш как был так и есть 1%. Что за кредитные 1% думаю каждый тут знает, не первый год моно пользуюсь
Starter
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:13
v57 написав: sens
способ в студию!
или бла- бла?
http://red-forum.com/showthread.php?t=12590&page=174
стучите сюда ,тут вам помогут
никому не верю
sens
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:19
lel написав:
Жаль, что Вас нв этом форуме не забанят навсегда.
напишите причину Модератору,если будут причины-обязательно отреагируют .
Если есть способ пополнять без комиссии наоборот - с номера КС карточку Монобанк с хорошим лимитом , это бы и я зарепостил
никому не верю
sens
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:22
sens, пока с комиссией 3%. Дешевле, чем в Vodafone. Там — 4%.
MASolomko
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