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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:40

  MASolomko написав:anis, на Интертелеком, вроде как, копієчка осталось.

скорей всего на стороне КС лимиты подняли (т.к. копейка не только с Моно поднялась в 100 раз)
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:50

А в чём прикол пополнять на копейку? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:55

Re: Monobank

Vorlon, ищи в поиске "тариф Компенсационный" ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:40

  Vorlon написав:А в чём прикол пополнять на копейку? :roll:

За этот вопрос банят на красном форуме навсегда) , кто киевстару решил платить АП в размере 28-31 копейки в месяц за 28-31*10 минут внешсети или 28-31*100 мб или бесплатно внутрисеть,есть и другие способы пополнять но они не бесплатны и не связаны с монобанк
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:25

Re: Monobank

Жаль, что Вас нв этом форуме не забанят навсегда.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:37

sens
способ в студию!
или бла- бла?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:38

  Skiw написав:
  Starter написав:
  Skiw написав:Так давно уже разница

а врубился, мне на той карте ничего не дали, только свои там юзаю.
Но что кеш просто так зарезали все равно обидно, пользуюсь пока другими картами

Я ничего не понял, но рад, что вам помогло :)

что именно помогло? Кеш как был так и есть 1%. Что за кредитные 1% думаю каждый тут знает, не первый год моно пользуюсь
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:13

  v57 написав:sens
способ в студию!
или бла- бла?

http://red-forum.com/showthread.php?t=12590&page=174 стучите сюда ,тут вам помогут :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:19

  lel написав:Жаль, что Вас нв этом форуме не забанят навсегда.

напишите причину Модератору,если будут причины-обязательно отреагируют .

Если есть способ пополнять без комиссии наоборот - с номера КС карточку Монобанк с хорошим лимитом , это бы и я зарепостил :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:22

Re: Monobank

sens, пока с комиссией 3%. Дешевле, чем в Vodafone. Там — 4%.
MASolomko
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