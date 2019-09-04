Причем лучше сразу писать на Правление КС
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:47
Причем лучше сразу писать на Правление КС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:34
Это не серьёзно и про лимит в ... Вообшем не 200 к
никому не верю
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58
моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, TASCOMBANK, Волоdимир, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|