Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58

моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN

6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.