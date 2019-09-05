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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:47

  proftpd66 написав:
  MASolomko написав:Vorlon, ищи в поиске "тариф Компенсационный" ;)



Тема сисек не раскрыта.

Можно написать нормально без шифратора?

Причем лучше сразу писать на Правление КС :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:34

  MASolomko написав:sens, пока с комиссией 3%. Дешевле, чем в Vodafone. Там — 4%.

Это не серьёзно и про лимит в ... Вообшем не 200 к
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58

моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:52

  vollena71 написав:моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN

Моня с СЭПами стал мудрить. Задерживает тоже. Теперь нужно осторожно.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:43

Панове, а СЕП моня відправляє з прямих реквізитів чи через котел проганяє? Власне, цікавить чи буде видно мій рахунок на боці адресата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:08

  klug написав:Панове, а СЕП моня відправляє з прямих реквізитів чи через котел проганяє? Власне, цікавить чи буде видно мій рахунок на боці адресата.

Раньше с транзитника отправлял и добавлял ФИО в назначение платежа.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:51

Господа, прошу помощи клуба!
После введения Авалем комиссии на р2р у меня встала проблема вывода депозитов моно в кэш без комиса.
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Есть вариант перечислять на Зеленую А-банка и выходить через депо (есть старые столбики), но хотелось бы оперативнее.
Можно в личку.
Заранее благодарен.
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