Причем лучше сразу писать на Правление КС
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:47
Причем лучше сразу писать на Правление КС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:34
Это не серьёзно и про лимит в ... Вообшем не 200 к
никому не верю
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58
моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:52
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:43
Панове, а СЕП моня відправляє з прямих реквізитів чи через котел проганяє? Власне, цікавить чи буде видно мій рахунок на боці адресата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:08
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:51
Господа, прошу помощи клуба!
После введения Авалем комиссии на р2р у меня встала проблема вывода депозитов моно в кэш без комиса.
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Есть вариант перечислять на Зеленую А-банка и выходить через депо (есть старые столбики), но хотелось бы оперативнее.
Можно в личку.
Заранее благодарен.
|