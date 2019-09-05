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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:47
proftpd66 написав: MASolomko написав:
Vorlon, ищи в поиске "тариф Компенсационный"
Тема сисек не раскрыта.
Можно написать нормально без шифратора?
Причем лучше сразу писать на Правление КС
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:34
MASolomko написав:
sens, пока с комиссией 3%. Дешевле, чем в Vodafone. Там — 4%.
Это не серьёзно и про лимит в ... Вообшем не 200 к
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58
моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN
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vollena71
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:52
vollena71 написав:
моня сэп на Глобус по посчитал как на юрлицо. Отличие от прошлых раз - котел IBAN
Моня с СЭПами стал мудрить. Задерживает тоже. Теперь нужно осторожно.
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Олег1964
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:43
Панове, а СЕП моня відправляє з прямих реквізитів чи через котел проганяє? Власне, цікавить чи буде видно мій рахунок на боці адресата.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:08
klug написав:
Панове, а СЕП моня відправляє з прямих реквізитів чи через котел проганяє? Власне, цікавить чи буде видно мій рахунок на боці адресата.
Раньше с транзитника отправлял и добавлял ФИО в назначение платежа.
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rudnitep
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:51
Господа, прошу помощи клуба!
После введения Авалем комиссии на р2р у меня встала проблема вывода депозитов моно в кэш без комиса.
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Есть вариант перечислять на Зеленую А-банка и выходить через депо (есть старые столбики), но хотелось бы оперативнее.
Можно в личку.
Заранее благодарен.
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serzh
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:08
serzh написав:
После введения Авалем комиссии на р2р
Так а как это влияет на вывод депозитов с моно на Аваль? Ведь у Аваля комиссия на выход, а не на вход.
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Wolfenstein
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:09
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proftpd66
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