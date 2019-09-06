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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1482148314841485
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:53

  хуторянка написав:
  Wolfenstein написав:
  serzh написав:После введения Авалем комиссии на р2р

Так а как это влияет на вывод депозитов с моно на Аваль? Ведь у Аваля комиссия на выход, а не на вход.

не могу сказать за все тарифные пакеты...- в оптимальном 0,5% за вход по сэпу.Бесплатно только наликом через кэшин или заход ЗП

А чо Активный Аваля не юзаете? (р)
При 10 оп/мес (ПОС, СЭП, пополняхи депо и кредитки) -- обслуживание бесплатно.
В ИБ есть счетчик выполнения условий бесплатного обсл-я, мало у кого есть такая фича :!:
Вход по определению нашару, СЭП нашару (типа постоянно пролонгирующуюся аХция), обнал порядка 10К/мес (нуна уточнить! не пользуюсь) тож нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:05

Re: Monobank

Сегодня снова моно зажал платеж по реквизитам. Специально пятый раз решил убедиться. В чате снова моментально говорят про регламент. Свинья гниёт с головы.Зображення
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2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:10

Re: Monobank

  2XL написав:Специально пятый раз решил убедиться.

Вы сделали мой вечер! ;). Типа пары раз было не достаточно, поэтому "мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:11

  2XL написав:Сегодня снова моно зажал платеж по реквизитам. Специально пятый раз решил убедиться. В чате снова моментально говорят про регламент. Свинья гниёт с головы.

Это на вход или на выход? Посылал 2 сэпа на моно утром. Оба зашли на следующий день, тоже утром. Но я так понимаю что это приват гонит своими котловыми счетами и как приват выпустил на след. день - так моно сразу и принял.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:18

Re: Monobank

2XL написав:Сегодня снова моно зажал платеж по реквизитам. Специально пятый раз решил убедиться. В чате снова моментально говорят про регламент. Свинья гниёт с головы.Зображення
Неохотно, но приходится констатировать - СЭП отправлен и доставлен. Это немного пошатнуло мою теорию и у моно появился шанс на порядочность. Может одумались?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:21

  serzh написав:Господа, прошу помощи клуба!
Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе:
Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб.
Заранее благодарен.

Вывожу из списка через Укрсиб, но не знаю, что у вас за пакет.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:57

serzh См. личку 8)
Дядя Дима
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