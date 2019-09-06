serzh написав:После введения Авалем комиссии на р2р
Так а как это влияет на вывод депозитов с моно на Аваль? Ведь у Аваля комиссия на выход, а не на вход.
не могу сказать за все тарифные пакеты...- в оптимальном 0,5% за вход по сэпу.Бесплатно только наликом через кэшин или заход ЗП
А чо Активный Аваля не юзаете? (р) При 10 оп/мес (ПОС, СЭП, пополняхи депо и кредитки) -- обслуживание бесплатно. В ИБ есть счетчик выполнения условий бесплатного обсл-я, мало у кого есть такая фича Вход по определению нашару, СЭП нашару (типа постоянно пролонгирующуюся аХция), обнал порядка 10К/мес (нуна уточнить! не пользуюсь) тож нашару.
2XL написав:Сегодня снова моно зажал платеж по реквизитам. Специально пятый раз решил убедиться. В чате снова моментально говорят про регламент. Свинья гниёт с головы.
Это на вход или на выход? Посылал 2 сэпа на моно утром. Оба зашли на следующий день, тоже утром. Но я так понимаю что это приват гонит своими котловыми счетами и как приват выпустил на след. день - так моно сразу и принял.
serzh написав:Господа, прошу помощи клуба! Подскажите, что можно использовать из следующего скудного набора банков, присутствующих в моем небольшом городе: Приват, А-банк, Ощад, Агриколь, Укрсиб. Заранее благодарен.
Вывожу из списка через Укрсиб, но не знаю, что у вас за пакет.
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