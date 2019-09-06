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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:39
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:42
Спасибо всем ответившим.
Однако Wolfenstein правильно написал - аваль ввел комиссию только на исходящий р2р, входящие остались бесплатными. Видать я эту новость на сайте аваля невнимательно прочитал.
Вывод уже протестил - заходит в теч. неск. секунд.
Еще раз всем спасибо - узнал другие способы вывода (может пригодится).
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